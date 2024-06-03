Azerbaycan Türkleri Karabağ’a dönüyor

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:08

Güncelleme: 03.06.2024 - 14:08

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Ermeni nüfusunun Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından terk ettiği Hankendi’de eylül ayından itibaren yeniden yerleştirmelere başlanılacağını duyurdu. Azerbaycan lideri, ilk taşınacak olanların öğrenciler ve öğretmenler olacağını ve Karabağ Üniversitesi’nin faaliyetlerine başlayacağını söyledi. Azerbaycan ayrıca etnik Ermenilerin bölgede kalmaya devam edebileceğini duyurmuştu. Öte yandan Azerbaycan’ın 30 yıllık işgalin ardından geri aldığı Hocalı‘da ilk konut sitesinin açılışı gerçekleştirildi ve 20 aile Hocalı‘ya yerleşmek üzere geri döndü.

'BÜYÜK DÖNÜŞ'

Azerbaycan Hükümeti tarafından; Azerbaycan tarafından geri alınan Karabağ bölgesine yeniden inşa programı ‘Büyük Dönüş’ olarak isimlendiriliyor. Azerbaycan, 9 Kasım 2020’de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonuçlanan 2020 Dağlık Karabağ savaşı sırasında ve sonrasında 1990’larda kaybettiği topraklarının çoğunu geri kazandı. Savaş Azerbaycan zaferiyle sonuçlandı. Ateşkes anlaşması, Azerbaycan’ın yeniden kazandığı yerlerde yeniden inşa ve yerleştirme çalışmaları yapmasına izin verdi. ANKARA