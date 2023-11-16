Azerbaycan'a mesaj gönderdi: Askeri ve diğer yardımlar askıya alındı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:31

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:31

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, ABD'nin, Azerbaycan'a askeri ve diğer yardımları askıya aldığını ve bazı üst düzey ziyaretleri iptal ettiğini duyurdu.

ABD'nin, Azerbaycan'a Ermenistan'la barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilene kadar ikili ilişkilerin normalleşmeyeceği mesajını veren O'Brien, "19 Eylül olaylarından sonra barış yolunda ilerleme kaydedilene kadar Azerbaycan'la hiçbir şeyin normal olmayacağını açıkça ifade ettik. Bu nedenle bir dizi üst düzey ziyareti iptal ettik, Bakü'nün eylemlerini kınadık ve durumda gerçek bir iyileşme görene kadar [daha fazla yardım ödemesi için] koşullardan feragat ettiğimize dair bir bildirimde bulunmayı beklemiyoruz" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili bir oturumda konuşan O'Brien, şunları kaydetti:

"Ermenistan içinde güç kullanımının tamamen kabul edilemez olduğunu defalarca belirttik. Azerbaycan'ın ABD'ye böyle bir niyetinin olmadığını ilettiğini kabul etti. Bakü'deki yetkililer de böyle bir niyetleri olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Askeri hareketleri ve başka planları olabileceğine dair herhangi bir belirtiyi çok yakından izliyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi, kendilerine barış anlaşması askıda kaldığı sürece işlerin eskisi gibi yürümesinin mümkün olmadığını söyledik."