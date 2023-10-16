Azerbaycan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Azerbaycan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) F Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Avusturya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Giovanni De Biassi yönetimindeki Azerbaycan, kendi sahasında Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
AZERBAYCAN - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Tevfik Behramov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
AZERBAYCAN - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunan hakem Aristotelis Diamantopoulos'un yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Azerbaycan, grupta oynadığı son maçta Estonya deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Avusturya ise kendi sahasında ağırladığı Belçika'ya 3-2 mağlup olmuştu.
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