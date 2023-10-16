Azerbaycan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Azerbaycan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) F Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Avusturya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:40
Azerbaycan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Giovanni De Biassi yönetimindeki Azerbaycan, kendi sahasında Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

AZERBAYCAN - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tevfik Behramov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

AZERBAYCAN - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunan hakem Aristotelis Diamantopoulos'un yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Azerbaycan, grupta oynadığı son maçta Estonya deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Avusturya ise kendi sahasında ağırladığı Belçika'ya 3-2 mağlup olmuştu.


Azerbaycan Avusturya EURO 2024 canlı Canlı yayın

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