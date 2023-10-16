Azerbaycan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:40

Güncelleme: 16.10.2023 - 09:40

EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Giovanni De Biassi yönetimindeki Azerbaycan, kendi sahasında Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

AZERBAYCAN - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tevfik Behramov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

AZERBAYCAN - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Yunan hakem Aristotelis Diamantopoulos'un yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Azerbaycan, grupta oynadığı son maçta Estonya deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Avusturya ise kendi sahasında ağırladığı Belçika'ya 3-2 mağlup olmuştu.