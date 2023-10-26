Paşinyan'dan Azerbaycan'a 'barış anlaşması' çağrısı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:46

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:46

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen 4. Uluslararası İpek Yolu Forumu’na katıldı.

Paşinyan, bölgedeki iletişim hatları ve Azerbaycan ile barış süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’ın, bölgede ulaşım yollarının çekilmesini kabul ettiğini belirten Paşinyan, "Çünkü barışa giden yol, barışla ilgili çalışmaların gündeminden geçmektedir. Ermenistan bölgedeki tüm ulaşım ve iletişim hatlarının açılmasıyla ilgileniyor. Asıl mesele, ulaşım ve iletişim yollarının inşasının ülkelerin egemenliği çerçevesinde ve barış ortamında yapılması. Öncelikle her ülke, kendi devlet kurumları aracılığıyla gümrük ve sınırlardaki ulaşımın ve insanların güvenliğini sağlamalıdır. Ermenistan’da böyle bir kurum oluşturulacak, can ve mal güvenliğinin koşulları oluşturulacak. Tüm ülkeler karşılıklılık ve eşitlik ilkesi temelinde birbirlerinin altyapılarını kullanacak" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile normalleşme ve barış sürecine de değinen Paşinyan, "Önümüzdeki aylarda Azerbaycan’la barış ve ilişkilerin tesisi konusunda bir anlaşma imzalayacağımızı umuyorum. Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerinin topraklarını tanıdılar. Ermenistan bunu resmi olarak açıkladı. Bunu 1991’deki Almatı Deklarasyonu’na dayanarak söylüyorum. O dönemde her iki ülke de toprak bütünlüğünü ve toprakların idari bütünlüğünü tanıdı ve belgeyi imzaladı” diye konuştu.

İleriki dönemde Türkiye ile sınırların açılmasını da düşündüğünü ifade eden Paşinyan, "Diplomatların serbest geçişini sağlayacağımızı bile umuyorum" dedi.