Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 17:11
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.


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