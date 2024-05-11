Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.
Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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