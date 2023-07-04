Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ve can kaybı bildirilmediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.01'de Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.
Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı." ifadesi yer aldı.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
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