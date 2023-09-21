Azerbaycan'da görüşme başladı

Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki görüşme başladı. Azerbaycan'ın Yevlah kentinde yapılan görüşmede ateşkes ve yeniden entegrasyon ele alınacak.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:40
Azerbaycan'da görüşme başladı
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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri, Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek üzere Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi.

Azeri ve Ermeni temsilciler arasında ateşkes ve yeniden entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme, yerel saatle 11.50’de başladı.

Azerbaycan tarafından görüşmeye Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Karabağ Özel Temsilci Yardımcısı Beşir Hacıyev ve özel temsilcilikten İlkin Sultanov katıldı. Ermeni nüfusu ise görüşmede Sergey Martirosyan ve David Melkumyan tarafından temsil ediliyor. Toplantıda Rus barış gücünden de bir temsilci yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Karabağ’da başlatılan terörle mücadele operasyonunun Ermeni silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona erdiği belirtilmiş, Ermeni nüfus ve Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı.


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