Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycan'da

Karabağ'da yaşayan Ermenilerin temsilcileri devlet yetkilileri ile görüşmek üzere Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:04
Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycan'da
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Rus Barış Gücü yetkilileri ve Azerbaycan polisinin eşlik ettiği Karabağ Ermenilerinin temsilcileri, Hankendi-Ağdam güzergahını kullanarak Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi.

Yevlah Valiliği binasında yapılacak görüşmede Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu konuları müzakere edilecek.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah kentine davet etmişti.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.


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