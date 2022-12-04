Azerbaycan'dan Ermeni nüfusun yaşadığı bölgeye yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota
Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir noktadan girdiği yönündeki haberlerin araştırılması için İran'a nota verdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'a yabancılar tarafından yapılacak ziyaretlerin ülkenin yasaları kapsamında belirlenen kurallara, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir noktadan girdiği yönündeki haberlere ilişkin Hacızade, "İran vatandaşlarının yasa dışı olarak topraklarımıza geçişine ilişkin bilgilerin netleştirilmesi amacıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliğine ilgili nota gönderilmiştir. Karşı tarafın yanıtı beklenmektedir" bilgisini paylaştı.
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