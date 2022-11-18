Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'a doğalgaz sevkiyatına yönelik SOCAR ile yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.
Rus enerji şirketi Gazprom, yapılan yeni anlaşma kapsamında Azerbeycan'a doğalgaz sevkiyatının başladığını duyurdu.
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan’a doğalgaz sevkiyatına yönelik SOCAR ile yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.
MART 2023’E KADAR 1 MİLYAR METKERÜP
Anlaşma kapsamındaki sevkiyatın 15 Kasım’da başladığı bilgisi verilen açıklamada, Mart 2023’e kadar yaklaşık 1 milyar metreküpe kadar gaz sevk edileceği kaydedildi.
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