Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'a doğalgaz sevkiyatına yönelik SOCAR ile yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

AA
18 Kasım 2022 Cuma, 14:08
Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi
Abone Ol google-news

Rus enerji şirketi Gazprom, yapılan yeni anlaşma kapsamında Azerbeycan'a doğalgaz sevkiyatının başladığını duyurdu.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan’a doğalgaz sevkiyatına yönelik SOCAR ile yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

MART 2023’E KADAR 1 MİLYAR METKERÜP

Anlaşma kapsamındaki sevkiyatın 15 Kasım’da başladığı bilgisi verilen açıklamada, Mart 2023’e kadar yaklaşık 1 milyar metreküpe kadar gaz sevk edileceği kaydedildi. 


Gazprom Azerbaycan doğalgaz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler