Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:42
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması
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