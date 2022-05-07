Azerbaycan'dan Rusya'ya: Biyolojik laboratuvar yok
Azerbaycan, Rus yetkililerin "biyolojik laboratuvar" iddiasını yalanladı.
Rus yetkililer, geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan'da ABD'nin desteğiyle faaliyet gösteren biyolojik araştırma laboratuvarlarının bulunduğunu öne sürmüştü.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Rus yetkililerin 'Azerbaycan'da üçüncü ülkelerin mali desteğiyle biyolojik araştırma merkezlerinin bulunduğuna' dair iddialarını yalanladı.
Servisten yapılan açıklamada, son dönemlerde Rusya Federasyonu yetkililerince, Azerbaycan'da üçüncü ülkelerin mali desteğiyle biyolojik araştırma merkezlerinin işletilmesi konusunda çeşitli iddiaların dile getirildiği belirtildi.
'AÇIKLAMALARIN ORTAYA ATILMASI TALİHSİZ BİR DURUM'
Hiçbir kanıt sunulmadan ileri sürülen bu iddiaların Azerbaycan kamuoyunca endişeyle karşılandığı bildirilen açıklamada, şunlar belirtildi:
"Azerbaycan'da bu tür bilim merkezleri hiçbir zaman faaliyet göstermemiştir. Ülke halkının veya komşu ülke vatandaşlarının sağlığına zarar verebilecek hiçbir araştırma yapılmamıştır. Bu tür açıklamaların Azerbaycan'a sorulmadan ortaya atılması talihsiz durumdur. Ortaklık ilişkilerimiz göz önünde bulundurularak karşı tarafın (Rusya) gündeme getirdiği konuyla ilgili somut kanıt sunması halinde araştırmaya hazırız."
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Erdoğan'dan ümidi kesenlerin oranı iyice artıyor
- Özdağ'dan Soylu'ya: Bir gün karşılaşacağız
- Özdağ'dan Bozdağ'a sert tepki!
- Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu!
- Binali Yıldırım'dan 'sessiz istila' itirafı
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!
- İmamoğlu, tepkilere yönelik açıklamada bulundu