Azerbaycan'dan Rusya'ya: Biyolojik laboratuvar yok

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:12

Rus yetkililer, geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan'da ABD'nin desteğiyle faaliyet gösteren biyolojik araştırma laboratuvarlarının bulunduğunu öne sürmüştü.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Rus yetkililerin 'Azerbaycan'da üçüncü ülkelerin mali desteğiyle biyolojik araştırma merkezlerinin bulunduğuna' dair iddialarını yalanladı.

Servisten yapılan açıklamada, son dönemlerde Rusya Federasyonu yetkililerince, Azerbaycan'da üçüncü ülkelerin mali desteğiyle biyolojik araştırma merkezlerinin işletilmesi konusunda çeşitli iddiaların dile getirildiği belirtildi.

'AÇIKLAMALARIN ORTAYA ATILMASI TALİHSİZ BİR DURUM'

Hiçbir kanıt sunulmadan ileri sürülen bu iddiaların Azerbaycan kamuoyunca endişeyle karşılandığı bildirilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Azerbaycan'da bu tür bilim merkezleri hiçbir zaman faaliyet göstermemiştir. Ülke halkının veya komşu ülke vatandaşlarının sağlığına zarar verebilecek hiçbir araştırma yapılmamıştır. Bu tür açıklamaların Azerbaycan'a sorulmadan ortaya atılması talihsiz durumdur. Ortaklık ilişkilerimiz göz önünde bulundurularak karşı tarafın (Rusya) gündeme getirdiği konuyla ilgili somut kanıt sunması halinde araştırmaya hazırız."