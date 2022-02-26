Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği
Ukrayna, Azerbaycan’ın yakıt desteği sağlayacağını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken Azerbaycan’ın ülkeye yakıt desteği yapacağı açıklandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada, "Ukrayna’nın iyi dostu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile konuştum, ülkemizdeki petrol yetersizliğini anlattım. Ancak şimdi böyle bir sorunumuz olmayacak" ifadeleriyle petrol ürünleri sıkıntısını Azerbaycan ile çözdüğünü duyurdu.
Öte yandan Devlet Başkanı Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kendisine, Rusya ile müzakerede aracılık teklifi sunduklarını da açıklamış ve bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti.
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