Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna’ya tanksavar füzesi gönderecek

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatın ardından Almanya hükümeti, Ukrayna’ya Hollanda üzerinden 400 adet tanksavar füzesi sevkiyatına izin verdi.

İHA
26 Şubat 2022 Cumartesi, 20:31
Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna’ya tanksavar füzesi gönderecek
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna hükümetine Almanya’dan destek geldi.

Almanya hükümeti, Ukrayna’nın talep ettiği 400 adet tanksavar füzesinin Hollanda üzerinden gönderileceğini açıkladı. Ukrayna’ya gönderilecek füzelerin, ilk olarak Hollanda’ya satılarak, Almanya’nın onayının ardından Ukrayna’ya gideceği öğrenildi.

SCHOLZ: ALMANYA, UKRAYNA'YA TANKSAVAR SİLAHLARI VE FÜZELER TEDARİK EDECEK 

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya Rusya'ya karşı kendini savunabilmesi için Bundeswehr stoklarından 1000 adet tanksavar silahı ve 500 Stinger füzesi tedarik edileceğini söyledi.

Scholz Twitter'daki paylaşımında, "Ukrayna'nın Rus işgali bir dönüm noktasıdır. Putin'in işgalci ordusuna karşı kendisini savunmasında Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir" dedi.

NATO ortaklarının ve AB üyelerinin, Ukrayna'ya Alman yapımı silah tedarik etmesi yasaklanmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da şimdiye kadar Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddetmişti.


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