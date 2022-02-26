ABD'de yapılan anket: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı
ABD'de yapılan bir ankette, seçmenlerin yüzde 62'si, Donald Trump'ın hala başkan olması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde görüş bildirdi.
Harvard Amerikan Siyaset Çalışmaları ve Harris araştırma merkezinin yaptığı ankette, seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin fikirleri soruldu.
Ankete katılanların yüzde 62'sinin görüşü, Trump'ın hala başkan olması durumunda Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde oldu.
Bu yönde görüş bildirenlerin yüzde 85'nin Cumhuriyetçi, yüzde 38'inin ise Demokrat olduğu kaydedildi.
Ayrıca ankete katılanların yüzde 59'u Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının nedenini Biden'ın zayıflığı olarak görürken, yüzde 41'i Putin'in kararında Biden'ın bir etken olmadığı görüşünü aktardı.
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