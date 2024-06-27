Azerbaycanlı Bakan Bayramov: Ermenistan’la barış görüşmelerinde önemli ilerleme var

Yayınlanma: 27.06.2024 - 19:58

Güncelleme: 27.06.2024 - 19:58

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan’a geldi. Bayramov başkent Tiflis’te Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile görüştü. İkili görüşmede, bölgesel, ekonomik ve güncel konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alındı. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Son aylarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bayramov, “Bu olumlu gelişmelerin arasında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bir kısmının belirlenmesi ve protokol imzalanması konusunda anlaşma var. Bu adımı önemli buluyoruz. Bu protokol sayesinde Azerbaycan’ın 4 köyünün işgali sona erdi” dedi.

"ÇELİŞKİLİ KONULARIN SAYISI AZALDI''

Ermenistan anayasasında hala Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarının yer aldığını belirten Bayramov, “Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarının, Ermenistan’ın anayasasında yer alması bizim açımızdan sürecin tamamlanmasının önündeki en ciddi engel gibi görünüyor. Bu yönde gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Ermenistan’la barış görüşmelerinde önemli ilerleme var, çelişkili konuların sayısı azaldı. Birkaç gün önce barış anlaşmasının son taslağını Ermenistan’a sunduk” ifadelerini kullandı.

“İŞ BİRLİĞİMİZİ YENİ BİR BOYUTA TAŞIMAYA BAŞLIYORUZ''

Darçiaşvili ise Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin bölgedeki barışı koruma açısından önemli olduğunu belirtti. Darçiaşvili, “Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki bölgesel ve stratejik iş birliğimizi yeni bir boyuta taşımaya başlıyoruz. Bu, ülkelerimizin ve bölgemizin huzuru açısından önemli. Gürcistan ve Azerbaycan birbirinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor. İki ülke arasında enerji ve ulaştırma alanındaki iş birliği başarıyla sürdürülüyor” şeklinde konuştu.

“BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU PROJESİNİ GÖRÜŞTÜK''

Görüşme sırasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki iş birliği projelerine de değinildiğini bildiren Darçiaşvili, “Azerbaycan bizim için sadece iyi bir dost değil, aynı zamanda stratejik bir ortaktır. Ortak çabalarımızla stratejik açıdan önemli birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projeler bölgemizin konumunu güçlendirdi. Gelecekte bu projeler sayesinde bölgenin çekiciliğinin artacağına eminim. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin yanı sıra Karadeniz denizaltı elektrik kablosu projesini de görüştük” dedi.



