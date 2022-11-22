Azez'e roket saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Azez ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

AA
22 Kasım 2022 Salı, 20:29
Azez'e roket saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
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PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Kilis'in karşısındaki Azez ilçe merkezini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 8 sivil yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

 

 

 


Azez roket

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