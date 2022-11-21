Son Dakika: Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

Son dakika haberi... Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.

AA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:07
Son Dakika: Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü
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Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine isabet etti.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.


kilis Terör örgütü pkk

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