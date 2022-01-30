BA.2 varyantı araştırması: Omicron’a kıyasla 1,5 kat daha bulaşıcı

30 Ocak 2022 Pazar, 13:24

Bilim insanları geçtiğimiz haftalarda Omicron varyantının mutasyona uğramış hali olan BA.2'nin 40 ülkede tespit edildiğini açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre; varyantın en yoğun görüldüğü ülke olan Danimarka’daki Statens Serum Enstitüsü’nde yapılan yeni bir araştırma, BA.2 varyantının Omicron’a oranla 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

AŞI YAPTIRINLAR İÇİN DE DURUM AYNI

Bununla birlikte, enstitü tarafından yapılan ilk analizde, BA.1 ile karşılaştırıldığında BA.2 için hastaneye yatış riskinde hiçbir fark olmadığını belirledi.

SSI’nin yöneticisi Tyra Grove Krause yaptığı açıklamada, "Özellikle aşısızlar için daha bulaşıcı olduğuna dair bazı belirtiler olduğu gibi bu oranı aşılanmış kişiler için de söylemek mümkün" dedi.

Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC), yaptığı açıklamada yeni varyantın şu ana kadar ABD eyaletlerinin yarısından fazlasında görüldüğünü ve ülke çapında en az 127 vaka bildirildiğini açıkladı.

BASKIN VARYANT OLABİLİR UYARISI

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından hazırlanan bir rapor, yeni varyantın 16 Ocak’a kadar İngiltere’deki yeni enfeksiyonların yüzde 3.4’ünü oluşturduğunu ve her hafta ikiye katlandığını ortaya çıkardı. Sağlık ajansı, yeni varyantın büyüme oranının 'kaygı verici şekilde hızlı' olduğunu aktardı.

Bilim insanları, BA.2 varyantının Omicron’a göre daha bulaşıcı olacak şekilde evrimleşmiş olabileceğine ve yavaş yavaş İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da baskın koronavirüsü olabileceğine inanıyor.