'Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuştu: 'Saplantılı aşık değilim'

Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:19

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:19

Netflix'te yayımlanan 'Baby Reindeer' dizisinin gerçek Martha'sı olan Fiona Harvey, Richard Gadd'ın otobiyografik tiyatro oyunu ve sonrasında televizyon dizisi haline gelen "Baby Reindeer" hakkında konuştu.

Piers Morgan'ın konuğu olan Harvey, dizide saplantılı bir hayran olarak gösterildiğini, bu betimlemenin gerçeği yansıtmadığını savundu. Kendisine atfedilen davranışların abartılı olduğunu, kendisinin asla Gadd'i takıntılı bir şekilde takip etmediğini, aralarında geçen iletişimin birkaç e-maille sınırlı olduğunu ifade etti. Ayrıca, alkol kullanmadığını ve kendisine içki ısmarlandığı iddialarını da reddetti.

'MARTHA'YA BENZEMİYORUM'

58 yaşındaki Harvey, sadece İskoç ve siyah saçlı olmaları dışında Gadd'in dizi karakteri Martha'ya benzemediğini söyledi. Dizinin onu haksız yere kötü biri olarak gösterdiğini ve hayatını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Harvey, "Baby Reindeer" takma adının, çocukken yaşadığı zorlukları atlatmasına yardımcı olan bir oyuncaktan geldiğini açıkladı ve medyada yer alan '41 bin e-mail' iddiasının asılsız olduğunu vurguladı.

Harvey, Richard Gadd ile olan ilişkisine de değindi. Gadd'ın kendisine cinsel içerikli tekliflerde bulunduğunu ve bu teklifleri reddettiğini belirtti. Bu durumun kendisini duygusal olarak zor bir pozisyona soktuğunu ve Gadd'ın hikayeyi abartarak kendi çıkarları için kullandığını iddia etti. Harvey, "Gerçekleri bu kadar çarpıtarak hikaye üretmek ve para kazanmak etik olmayan bir davranış" dedi.

'BABY REINDEER' DİZİSİ

"Baby Reindeer" dizisi, Richard Gadd tarafından yazılan gerçek yaşamdan alınmış bir olaya dayanan bir dramatik yapım olarak Netflix'te yayımlandı. Dizi, Gadd'in kendisine saplantılı bir şekilde bağlanan bir hayranın etkilerini ve bu durumun kişisel yaşamı üzerindeki yıkıcı etkilerini işliyor. Ancak, gerçek hayatta Fiona Harvey adındaki kişinin kendisinin dizide yanlış bir şekilde temsil edildiğini iddia etmesi, dizinin gerçekliği hakkındaki tartışmaları da beraberinde getirdi.