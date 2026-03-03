BAE'de düşürülen İHA’nın enkazı yangına yol açtı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra kentinde İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin ardından enkaz parçalarının düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Olayın, Fucayra Petrol Sanayi Bölgesi'nde (FOIZ) meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, olayda yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

Fucayra Petrol Sanayi Bölgesi, Umman Körfezi kıyısında, Hürmüz Boğazı dışında konumlanan stratejik bir enerji merkezi olarak öne çıkıyor.

Bölge, petrol depolama ve ihracat altyapısına ev sahipliği yapıyor. Bu tesisler, ham petrolün Hürmüz Boğazı’nı by-pass ederek küresel pazarlara ulaştırılmasına olanak tanıyor.

İran’ın zaman zaman kapatma tehdidinde bulunduğu Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticareti açısından kritik bir geçiş noktası niteliği taşıyor.

Olay, Körfez’de artan gerilimin enerji altyapılarına yansımaları açısından dikkat çekti.