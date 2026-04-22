BAE'deki 'terör' operasyonun hedefinde kim var?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Güvenlik Teşkilatı, ulusal birliği hedef aldığı ve istikrarı sarsmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü öne sürülen bir örgütün çökertildiğini duyurdu. Açıklamada, örgüt üyelerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, söz konusu yapının ülke topraklarında planlı terör ve sabotaj eylemleri hazırlığında olduğunu belirtti.

Yürütülen soruşturmalarda, örgütün İran’daki 'Velayet-i Fakih' yapısıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Ayrıca örgüt üyelerinin, iç güvenliği tehdit eden radikal ve aşırılık yanlısı ideolojiler benimsediği öne sürüldü.

"GİZLİ TOPLANTILAR YAPTILAR..."

Yetkililere göre örgüt, hem ülke içinde hem de dışında düzenlenen gizli toplantılar aracılığıyla eleman devşirme ve örgütlenme faaliyetleri yürüttü.

Bu faaliyetlerin, dış aktörlerle koordinasyon içinde planlandığı ve hedefin hassas kurumlara sızmak olduğu iddia edildi.

Örgüt üyelerine yöneltilen suçlamalar arasında:

Gizli bir örgüt kurmak ve yönetmek

Yurt dışı odaklara bağlılık yemini etmek

Toplumsal barış ve ulusal birliği zedelemek

Gençleri yanıltıcı fikirlerle etkileyerek devşirmek

Gayriresmî yollarla para toplayıp yurt dışına aktarmak

gibi başlıklar yer aldı.

HALKA, 'İHBAR EDİN' ÇAĞRISI

BAE Devlet Güvenlik Teşkilatı, konuya ilişkin açıklamasında, kamu güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı.

Yetkililer ayrıca, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, şüpheli faaliyetleri resmi kanallar üzerinden bildirme çağrısı yaptı.