BAE Devlet Başkanı Danışmanı: 'Erdoğan'ın ziyareti yararlı oluyor'
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ve BAE ziyaretlerinin, "bölge yararına olumlu bir adım" olduğunu belirtti.
Gargaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat ayında BAE'ye gerçekleştirdiği ve dün tamamladığı Suudi Arabistan ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
BAE Devlet Başkanı Danışmanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ı ziyareti iletişim ve yakınlaşma yaklaşımının benimsenmesi bütün olarak bölgenin yararına olumlu bir adım" ifadelerini kullandı.
Bölgesel düzenin kriz halinde kalmasını kabul etmemek gerektiğini kaydeden Gargaş, "Güveni güçlendirmeli, köprüler inşa etmeli, sorunları çözmeli, ortak istikrar ve refah için birlikte çalışmalıyız" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, şubat ayında 10 yıl aradan sonra ilk kez BAE'ye resmi ziyaret düzenlemişti.
BAE'Yİ HEDEF ALMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, AKP çevreleri, BAE'yi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin finansörü olarak gösteriyordu.
Süleyman Soylu "BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz’u yapanları ABD’de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri’nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.
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