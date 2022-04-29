Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabe'ye Umre ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 09:31
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 2018'den bu yana en ciddi krizlerden birinin çıkmasına yol açan Cemal Kaşıkçı davasının Riyad'a devredilmesinin ardından iki günlük Suudi Arabistan'a ziyaretine gitti.

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü. 


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