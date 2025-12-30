BAE ile gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan, Yemen’de limanı vurdu

Suudi Arabistan, salı günü Yemen’in Hadramut vilayetindeki Mukalla Limanı’na hava saldırısı düzenledi.

Suudi yönetimi, saldırının hedefinde BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’ne (STC) gönderildiği iddia edilen silah ve askeri araçların bulunduğunu savundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yayımlanan askeri açıklamada, saldırının BAE’nin doğu kıyısındaki Füceyre Limanı’ndan gelen iki geminin Mukalla’ya ulaşmasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, gemilerin takip sistemlerinin devre dışı olduğu ve büyük miktarda silah ile zırhlı aracın indirildiği öne sürüldü.

Suudi ordusu, söz konusu sevkiyatın “barış ve istikrar için acil bir tehdit” oluşturduğunu savunarak, “sınırlı ve hedefli” bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi askeri yetkililer, operasyonun gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ve sivil kayıpların önlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Saldırının ardından Yemen’deki Husilere karşı savaşan güçler, salı günü olağanüstü hâl ilan etti.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın izin verdiği durumlar dışında 72 saat boyunca tüm kara sınır kapıları, havaalanları ve limanların kapatıldığı bildirildi.

Mukalla, son günlerde Güney Geçiş Konseyi’nin kontrolüne geçen Hadramut vilayetinde bulunuyor. Kent, Aden’in yaklaşık 480 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

Suudi Arabistan, geçtiğimiz cuma günü de STC hedeflerine hava saldırıları düzenlemiş, bu adım ayrılıkçı güçlere ilerlemelerini durdurmaları yönünde bir uyarı olarak yorumlanmıştı.

STC, bölgede Suudi Arabistan destekli Ulusal Kalkan Güçleri’ni geri püskürtmüştü.

SUUDİ ARABİSTAN-BAE HATTINDA ÇATLAK

Yemen’de on yılı aşkın süredir devam eden savaşta zaman zaman aynı safta yer alan Suudi Arabistan ve BAE, son dönemde hem bölgesel nüfuz hem de ekonomik rekabet nedeniyle karşı karşıya geliyor.

Suudi Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, STC’nin ilerleyişini ilk kez doğrudan BAE’ye bağladı ve “kardeş ülke BAE’nin attığı adımların son derece tehlikeli olduğunu” vurguladı.

Öte yandan gerilim yalnızca Yemen’le sınırlı değil. Kızıldeniz’e kıyısı bulunan Sudan’da da Suudi Arabistan ve BAE’nin karşıt güçleri desteklemesi, bölgesel tansiyonu artırıyor.

Aynı dönemde İsrail’in Somaliland’ı bağımsız devlet olarak tanıması, Husilerin tepkisine yol açmış; Husiler, bölgede herhangi bir İsrail varlığını hedef alacaklarını duyurmuştu.