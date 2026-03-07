BAE lideri savaşın ilk kez konuştu: ‘Kolay av değiliz’

İran’ın misilleme saldırılarında yaralanan sivillerin tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyaret ettiği sırada Abu Dabi TV’de yayımlanan açıklamalarında Al Nahyan, “BAE güzeldir, BAE örnek alınacak bir modeldir, ancak size söylüyorum, buna aldanmayın, BAE’nin eli uzanabilir ve güçlüdür, eti acıdır ve biz kolay bir av değildir” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin savaş zamanında olduğunu vurgulaya Al Nahyan, “Ülkemize, halkımıza ve aramızda yaşayan herkese karşı görevimizi yerine getiriyoruz. Allah BAE’yi, halkını ve içinde yaşayan herkesi korusun, ona güvenlik ve esenlik versin” dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşa karşılık İran da bölgedeki ülkelerde ABD ve İsrail bağlantılarını hedef alıyor. BAE de savaşın ilk gününden bu yana İran'dan gönderilen füzelerin hedefi oluyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün yaptığı açıklamada İran geçici liderlik konseyinin aldığı karara göre komşu ülkelerin artık hedef alınmayacağını açıkladı. Pezeşkiyan, yalnızca bu ülkelerden İran’a yönelik bir saldırı başlatılması durumunda karşılık verileceğini söyledi.

Öte yandan BAE akşam saatlerinde İran'dan gönderilen yeni bir grup füzeye müdahale edildiğini açıkladı.