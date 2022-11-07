BAE'den iklim değişikliği vurgusu: Dünyanın istikrar ve güvenliğini etkiliyor
BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iklim değişikliğinin dünyanın istikrar ve güvenliğini etkilediğini söyledi.
BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Liderler Zirvesi'nde konuştu.
İklim değişikliğinin tehlikelerinin istisnasız herkesi hedef aldığını kaydeden Bin Zayid, "Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği bugün (iklim zirvesinde) attığımız adımlara bağlı" ifadesini kullandı.
"İklim değişikliği dünyanın istikrar ve güvenini etkiliyor" diyen Bin Zayid, iklim değişikliğine karşı koymak için uluslararası toplumla iş birliği içinde olacaklarını kaydetti.
Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dün başlayan ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım'a kadar devam edecek.
Yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde yetkili ile 40 binden fazla katılımcının beklendiği konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltma planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
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