BAE'den Türkiye'deki deprem bölgeleri için 50 milyon dolarlık destek

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 20:36

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 20:36

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, depremlerden etkilenen dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Suriye'ye 100 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.

Söz konusu meblağdan 50 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, diğer 50 milyon doların da Suriye'deki bölgelere sunulacağı kaydedildi.