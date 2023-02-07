BAE'den Türkiye'deki deprem bölgeleri için 50 milyon dolarlık destek
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 50 milyon dolarlık destekte bulunma kararı aldı.
Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, depremlerden etkilenen dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Suriye'ye 100 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.
Söz konusu meblağdan 50 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, diğer 50 milyon doların da Suriye'deki bölgelere sunulacağı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması