Afet Yönetim 'Uzman'ından skandal açıklama: Depremzede başının çaresine bakmalı, devlete yük olmamalı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 20:32

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 20:32

Türkiye, yıllardır alınmayan tedbirler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşarken, Habertürk’te konuşan Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan'dan skandal bir açıklama geldi.

Gerdan, “İlk 72 saatte, vatandaşın aslında, hiç kimseden yardım beklemeden devlete yük yerine katkı olması lazım. Afetzede olabilir ama enkaz altnda değilse kendi başının çaresine bakması gerekir.” diye konuştu.