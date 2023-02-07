Milli futbolcu Merih Demiral'dan depremzedelere Cristiano Ronaldo'lu destek

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 20:20

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:26

İtalya'da Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının deprem bölgeleri için kullanılacağını açıkladı.

Az önce @Cristiano ile konuştum.



Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.



Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Milli futbolcu bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a bağışlanacaktır. Katılmak için Mention atabilir, Team Merih Demiral'a DM yoluyla ya da [email protected]'a mail yoluyla ulaşabilirsiniz.."

Ronaldo'nun açık artırmada kullanılacak imzalı Juventus forması şu şekilde:

BONUCCI'DEN KAMPANYAYA DESTEK

Milli futbolcu Demiral, eski takım arkadaşı İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'nin de yardım kampanyasına destek vereceğini duyurdu.

Demiral yaptığı paylaşımda, "Şimdi de Bonucci ile konuştum Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Şimdi de @bonucci_leo19 ile konuştum



Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi.



Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi. pic.twitter.com/6A4XKBvAQL — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

DYBALA DA KAMPANYAYA DESTEK OLDU

Merih Demiral, bir diğer eski takım arkadaşı Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın da yardım kampanyasına destek olacağını açıkladı.

Milli futbolcu Demiral yaptığı paylaşımda, "Biraz önce kardeşim Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla Ahbap'a bağışta bulunulmasını rica etti" ifadelerini kullandı.