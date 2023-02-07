Milli futbolcu Merih Demiral'dan depremzedelere Cristiano Ronaldo'lu destek
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen yurttaşlara yardım amacıyla Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.
İtalya'da Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının deprem bölgeleri için kullanılacağını açıkladı.
Az önce @Cristiano ile konuştum.— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023
Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.
Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ
Milli futbolcu bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:
"Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a bağışlanacaktır. Katılmak için Mention atabilir, Team Merih Demiral'a DM yoluyla ya da [email protected]'a mail yoluyla ulaşabilirsiniz.."
Ronaldo'nun açık artırmada kullanılacak imzalı Juventus forması şu şekilde:
BONUCCI'DEN KAMPANYAYA DESTEK
Milli futbolcu Demiral, eski takım arkadaşı İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'nin de yardım kampanyasına destek vereceğini duyurdu.
Demiral yaptığı paylaşımda, "Şimdi de Bonucci ile konuştum Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi" ifadelerini kullandı.
Şimdi de @bonucci_leo19 ile konuştum— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023
Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi.
Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi. pic.twitter.com/6A4XKBvAQL
DYBALA DA KAMPANYAYA DESTEK OLDU
Merih Demiral, bir diğer eski takım arkadaşı Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın da yardım kampanyasına destek olacağını açıkladı.
Milli futbolcu Demiral yaptığı paylaşımda, "Biraz önce kardeşim Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla Ahbap'a bağışta bulunulmasını rica etti" ifadelerini kullandı.
Biraz önce kardeşim @PauDybala_JR ile de konuştuk.— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023
Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi.
Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla @ahbap 'a bağışta bulunulmasını rica etti. pic.twitter.com/wCbiMfRHDx
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması