Bağdat’ın ardından Necef’te de uçuşlar askıya alındı
Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle, Irak’ın başkenti Bağdat’tan sonra Necef kentinde de uçuşlar aksıya alındı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde bulunan Necef şehrinde kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı.
Uluslararası Necef Havalimanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kum fırtınasının görüş mesafesinin düşmesine neden olmasıyla uçuşların şehirdeki hava koşulları düzelene kadara askıya alındığı bildirildi.
Irak’ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle ülkenin başkenti Bağdat’ta uçuşlar askıya alınmıştı. Uzmanlar, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle kum fırtınasının arttığını ifade etmişti.
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