Irak ordusu, Sincar'daki güvenlik noktasını kontrol altına aldı
Sincar’da Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışmalar yaşandı.
Terör örgütü PKK, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde konuşlanmayı sürdürürken bölgeye Irak güvenlik güçleri müdahale etti.
Sincar'da, Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Irak ordusu kaynaklarından alınan bilgiye göre, ordu birlikleri, sabah saatlerinde PKK'nın yerel unsurlarının Sincar ilçesindeki kontrol noktasını boşaltmalarını istedi.
TERÖRİSTLER AYRILMAYI REDDETTİ
Kontrol noktasını boşaltmayı reddeden PKK'lı teröristler ile ordu birlikleri arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sonucunda Irak ordusunun kontrol noktasını tahliye ettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.
ANLAŞMA UYGULAMAYA KONULMADI
Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak, Sincar Anlaşması halen uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.
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