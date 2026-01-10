Bağırsakları alkol üretti, hayatı kâbusa döndü: Emekli deniz piyadesi dışkı nakliyle iyileşti

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 60’lı yaşlarında emekli bir ABD Deniz Piyadesi subayı, nadir görülen ve “auto brewery sendromu” olarak bilinen hastalık nedeniyle hayatını adeta sürekli sarhoş halde geçirmek zorunda kaldı. Bağırsaklarında kendi kendine alkol üretilmesine yol açan hastalık, ancak dışkı nakliyle tedavi edilebildi.

New Scientist’in haberine göre, emekli subay iltihaplı prostat tedavisi için art arda antibiyotik kürleri aldıktan sonra alışılmadık belirtiler yaşamaya başladı. Daha önce sağlıklı ve formda olan adam, çok az ya da hiç alkol tüketmediği hâlde aniden yoğun sarhoşluk, sersemlik ve aşırı uyku hâli yaşamaya başladı.

KİMSE İÇKİ İÇMEDİĞİNE İNANMADI

Şikâyetleri nedeniyle birkaç kez acil servise başvuran emekli subaya, sağlık çalışanları uzun süre alkol almadığına inanmadı. Yapılan incelemeler sonucunda, bağırsaklardaki mikroorganizmaların yüksek miktarda alkol ürettiği son derece nadir bir hastalık olan “auto brewery sendromu” teşhisi konuldu.

Şiddetli sarhoşluk hâli günlük yaşamını ciddi biçimde etkileyen subay, yasal sınırların üzerinde araç kullanmasını önlemek amacıyla otomobiline alkolmetre kilidi taktırmak zorunda kaldı.

DIŞKI NAKLİ UMUT OLDU

Bir hasta destek grubuyla iletişime geçen emekli subay, dışkı naklinin bu sendrom için umut verici bir tedavi yöntemi olarak değerlendirildiğini öğrendi. Bunun üzerine Massachusetts General Hospital’da dışkı nakli uygulayan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Elizabeth Hohmann’a başvurdu.

Hohmann, hastanın kendisini sürekli aradığını ancak konuşmalarının sarhoş birini andırması nedeniyle başlangıçta bu çağrıları ciddiye almadığını belirterek, “Sürekli sesli mesaj bırakıyordu ve sarhoş gibi konuşuyordu, ben de onları görmezden gelmeye çalışıyordum,” dedi. Ancak daha sonra hastanın eşi durumu ayrıntılı şekilde anlattı.

Hohmann, vakayı California Üniversitesi San Diego’dan gastroenterolog ve auto brewery sendromu uzmanı Prof. Dr. Bernd Schnabl ile değerlendirdikten sonra dışkı nakli yapılmasına karar verdi.

BİLİMSEL ÇALIŞMA DA TEDAVİYİ DESTEKLEDİ

Nakil öncesinde Hohmann, Schnabl ve ekipleri, uto brewery sendromunun nedenlerini anlamak için şimdiye kadarki en kapsamlı çalışmalardan birini yürüttü. Sendroma sahip 22 kişi ve 21 ev içi partnerin dışkı örnekleri incelendi. Schnabl, çalışmayla ilgili esprili bir dille, “Laboratuvarımız biraz kokuluydu,” ifadelerini kullandı.

Araştırma sonucunda, sendromu olan kişilerin dışkılarının laboratuvar ortamında yüksek miktarda alkol ürettiği belirlendi. Bunun, şekerleri fermente ederek doğal olarak alkol üreten bazı bağırsak bakterilerinin olağanüstü yüksek seviyelerde bulunmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

TEDAVİ BAŞARILI OLDU

Dr. Hohmann, emekli subayın tedavisi için sağlıklı ve dengeli bir bağırsak mikrobiyotasına sahip erkek bir donörden elde edilen dışkıdan hazırlanan kapsülleri ağız yoluyla, birden fazla doz halinde uyguladı.

Zamanla, alkol üreten zararlı bakteriler yerini donörün daha sağlıklı bakteri topluluğuna bıraktı. Böylece emekli subayın auto brewery sendromu tamamen düzeldi ve hasta normal yaşamına geri döndü.