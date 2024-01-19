Bağlantısızlar Hareketinin yeni dönem başkanı belli oldu

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:24

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:24

Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde, hareketin yeni dönem başkanlığı, 3 yıllığına Azerbaycan'dan Uganda'ya geçti.

Devlet Başkanı Museveni, burada yaptığı konuşmada, hareketin kuruluşunun, kapitalist Batı ülkeleri ve komünist Doğu ülkeleri arasındaki irrasyonel kutuplaşmaya panzehir olduğunu söyledi.

Museveni ezen, baskıcı ülkelerin, geçici olarak bilim ve teknolojiyi kullanarak kurdukları üstünlükle sonsuza kadar diğer halklar üzerinde baskı kurabileceklerine ilişkin bir yanılgıya kapıldıklarını ifade etti.

Afrika hakkında oluşturulan yoksul imajının gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Museveni, bu yoğunlukta bir temsilciyi ülkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Zirvede Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, iklim değişikliği, küresel ekonomik sistemin sorunları ile Afrika'daki krizler ele alınıyor. Çok sayıda devlet başkanının katıldığı zirvenin sonunda ortak sonuç bildirgesinin deklare edilmesi bekleniyor.

Zirveye, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor.