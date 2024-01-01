Spor dünyası yasta: Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat, bıçaklanarak öldürüldü
Ülkesi Uganda'yı Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları'nda temsil eden atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı.
Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.
Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
CİNAYET SEBEBİ BİLİNMİYOR
Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.
Kiplagat'ın neden öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.
Kiplagat, Uganda'yı çeşitli Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- Yeni yıl zamlı geldi!
- Savcıdan 'Dilan Polat' mesajı
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Armağan Çağlayan 'o' görüntülere ilişkin konuştu!