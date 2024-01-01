Spor dünyası yasta: Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat, bıçaklanarak öldürüldü

Ülkesi Uganda'yı Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları'nda temsil eden atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı.

AA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:26
Spor dünyası yasta: Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat, bıçaklanarak öldürüldü
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Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.

Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

CİNAYET SEBEBİ BİLİNMİYOR

Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.

Kiplagat'ın neden öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Kiplagat, Uganda'yı çeşitli Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.


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