Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı

Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:52
Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı
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Bahamalar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin "Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği" ifade edildi.

Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi.

Barbados ve Jamaika da nisanda Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.


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