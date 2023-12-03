Bahçe süsü olarak kullandılar: Füze çıktı

Yayınlanma: 03.12.2023 - 17:55

Güncelleme: 03.12.2023 - 17:55

Galler'in güneyinde yer alan Pembrokeshire ilçesinde bir çift, yıllardır kullandıkları 'bahçe süsünün' bir füze olduğunu öğrendi.

Sian ve Jeffrey Edwards çifti, 1982'de Pembrokeshire'daki evlerine taşındıklarında bahçelerinde bir obje buldu. 74 yıldır aynı sokakta yaşayan Jeffrey Edwards'ın aktardığına göre, mülkün ilk sakinleri, 'bahçe süsünün' yaklaşık 100 yıldır orada olduğunu söyledi. Bunun, 19. yüzyılın sonlarından kalma 'sahte bir bomba' olduğunu düşünen çift, buldukları objeyi on yıllar boyunca bahçe süsü olarak kullandı.

Geçtiğimiz çarşamba günü, çiftin kapısını bir polis çaldı. 'Bahçe süsünün' Savunma Bakanlığı tarafından incelenmesi gerektiğini söyleyen polis, gerekli işlemleri gerçekleştirdikten 1 saat sonra 'bahçe süsünün' aslında bir füze olduğunu bildirdi. Ertesi gün çiftin evine giden bomba imha ekibi, füzeyi kontrollü bir şekilde patlattı. 77 yaşındaki Edwards, "Eski bir dostumu kaybetmiş gibiyim" dedi.