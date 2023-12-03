Uykuya dalmanın gizli formülü: İşte o gıdalar...

Yayınlanma: 03.12.2023 - 13:14

Güncelleme: 03.12.2023 - 13:51

İngiltere'de uyku eğitimi veren 'The Sleep Charity' adlı yardım kuruluşu, daha rahat bir uyku için uzman önerilerini derledi. Verimli bir uyku için tüketilmesi ve kaçınılması gereken gıdalar listelendi.

Uzmanlar, yatmadan önce muz yemek, yüksek magnezyum ve potasyum içeriği nedeniyle uykuya dalma sürecine yardımcı olabileceğini belirtti. Muzun içerdiği amino asit triptofan ile uyku ve ruh durumu arasında bir ilişki kurduğunu ifade eden uzmanlar, muzun uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol eden melatoninin üretimini teşvik ettiğini de aktardı.

Uzmanların önerdiği diğer gıdalar arasında, yüksek omega-3 içeren balık ve magnezyum ile triptofan içeren badem bulundu. Uyku kalitesini artırabilecek meyveler arasında üzüm, kiraz ve çilek de yer aldı.

Ancak, 'The Sleep Charity', yatmadan hemen önce aşırı yemekten kaçınılması gerektiğini vurguluyor ve özellikle baharatlı yiyeceklerin "uyku felaketinin reçetesi" olabileceğine dikkat çekti.

Ekmek, makarna ve pirinç gibi yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin de uyku öncesi tüketilmemesi gerektiğini belirten 'The Sleep Charity', aşırı miktarda çikolata tüketiminin aşırı kafein alımına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.