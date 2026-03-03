Bahreyn'de huzursuzluk artıyor... Tahran, ABD üssünü vurdu, İran yanlıları polisle çatıştı!

ABD ve İsrail'in saldırıları, İran'ın kritik sivil ve askeri alt yapısını hedef alırken Tahran yönetimi bu saldırılara, Körfez ülkelerindeki ABD askeri unsurları ve kritik tesisleri hedef alarak yanıt verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Bahreyn’deki ABD’ye ait 5. Filo komuta üssünü İHA ve füze saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Resmî yayınlarda 20 insansız hava aracı ve 3 füzenin kullanıldığı, üssün ana komuta binasının vurulduğu iddia edildi.

Bahreyn’de ayrıca, İran’a ait olduğu tahmin edilen kamikaze tipi insansız hava araçlarının, başkent Manama’daki Crowne Plaza oteli gibi şehir içi yapılara isabet ettiği ve maddi hasara neden olduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

Bazı raporlara göre, Bahreyn makamları ayrıca, Mina Salman Limanı çevresi gibi sivil altyapı noktalarında da İran kaynaklı saldırı izleri görüldüğünü rapor etti.

PROTESTOLAR PATLAK VERDİ

Bütün bunlar olurken, ülkedeki Sitra Adası’nda yaşanan olaylara ilişkin görüntüler Bahreyn yerel medyasında ve sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Güvenlik güçlerinin, İran yanlısı gösterilere katılan bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda, Körfez İşbirliği Konseyi’ne bağlı Yarımada Kalkanı Gücü’ne ait birliklerin Suudi Arabistan’dan Bahreyn’e girerek güvenlik güçlerine destek verdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan ve Bahreyn makamları bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bahreyn İçişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden suçlara karışan kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık, bazı şüphelilerin İran saldırılarına destek içeren videolar paylaştığını belirterek, İran’ın Bahreyn’e yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Siber Suçlar Dairesi’nin kamu düzenini tehdit eden eylemlerle bağlantılı kişileri tespit ederek gözaltına aldığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan kişilerin yapay zekâ kullanarak evlerin zarar görmüş gibi gösterildiği sahte videolar ürettiği, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak kamuoyunu yanıltmayı ve halk arasında korku yaratmayı amaçladığı iddia edildi.

ÇOĞUNLUK Şİİ, KRAL SÜNNİ

Bahreyn, nüfusunun çoğunluğu Şii Müslümanlardan oluşmasına rağmen, 18. yüzyıldan bu yana ülkeyi yöneten Sünni El Halife hanedanı tarafından idare edilen bir krallık. Resmî olmayan verilere göre, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60 ila 70’ini Şii'ler oluşturuyor.

Buna karşın yürütme, güvenlik bürokrasisi, ordu ve iç güvenlik teşkilatları büyük ölçüde Sünni yönetici elitin kontrolünde. Bu durum, özellikle kamu istihdamı, siyasi temsil ve güvenlik politikaları bağlamında mezhepsel dengesizlik tartışmalarını sürekli canlı tutuyor.

Mezhepsel gerilim, en görünür biçimde 2011 Arap Baharı sürecinde ortaya çıktı. Şii ağırlıklı kitlesel gösteriler siyasi reform, daha fazla temsil ve anayasal yetkilerin genişletilmesi talepleriyle başlamış; ancak güvenlik kuvvetlerinin sert müdahaleleriyle bastırılmıştı.

Bu süreçte Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez İşbirliği Konseyi’ne bağlı Yarımada Kalkanı Gücü Bahreyn’e girerek yönetime destek vermişti.

Ülke resmi olarak anayasal monarşi olarak tanımlansa da, parlamento yetkilerinin sınırlı oluşu, muhalefet partilerinin kapatılması ve muhalif liderlerin yargılanması gibi gelişmeler, mezhepsel temelli güç paylaşımı ve siyasal temsil meselesini Bahreyn iç siyasetinin en hassas ve kırılgan başlıklarından biri haline getiriyor.