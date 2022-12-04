Bahreyn ve İsrail'den 'bölge güvenliği' vurgusu

04 Aralık 2022 Pazar, 18:08

Bahreyn resmi ajansı BNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'e gelen Cumhurbaşkanı Herzog, Kral Al Halife ile başkent Manama'daki El-Kudaybiye Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife de hazır bulundu.

Kral Al Halife, Herzog'un ziyaretinin, ilişkilerin güçlendirilmesi, barış ve kalkınma alanındaki ortak hedeflerin desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bölgedeki gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası zorlukların ele alındığı görüşmede Al Halife ile Herzog, bölgedeki sorunlarla mücadele için daha fazla çaba sarf edilmesi, bölgenin güvenlik ve istikrarının muhafaza edilmesi ile kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bahreyn Kralı, ülkesinin, Filistin halkının meşru haklarını teminat altına alan kapsamlı, adil ve sürdürülebilir barışın gerçekleşmesini destekleyen tavrını yineledi.

İsrail Cumhurbaşkanı ise "Bu büyük bir an. Bahreyn'de olmaktan kıvanç duyuyorum. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme isteğimizi ifade ediyoruz" dedi.

Herzog, ziyaretin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli marşımız Hatikvah'ı Bahreyn Kralı'nın yanında dinlemek çok duygulandırıcı. Müttefiklerimizle ilişkilerimizi güçlendirmemiz ve barış dairesinin, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemesi için çalışmamız gerekiyor. Gerçekleştirdiğim ziyaret, İsrail'in Bahreyn'le güvenlik, iktisadi, turizm ve çevresel ilişkilere verdiği büyük önemi gösteriyor."

Herzog, Bahreyn'i ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olma özelliği taşıyor. Herzog'un, Bahreyn'in ardından Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor.