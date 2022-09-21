Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarında Ukrayna ve NATO konularını değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki temasları çerçevesinde Alman, İspanyol, Hintli mevkidaşları ve BM Yüksek Temsilcisi ile görüştü. Sosyal medyada Ukrayna ve NATO konularını değerlendirdi.

AA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:47
Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarında Ukrayna ve NATO konularını değerlendirdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki temasları çerçevesinde İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Çavuşoğlu, New York’ta BM 77. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmelerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"BM 77. Genel Kurulu marjında görüştüğümüz İspanya Dışişleri Bakanıyla NATO genişlemesini ve tahıl ihracı dahil Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile vize hususlarını, Ege sorunlarını ve Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik."

Yüksek Temsilci Moratinos ve İtalyan Bakan Bueno ile Medeniyetler İttifakı’nın nasıl güçlendirileceği konusunu da ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile Türkiye-Hindistan ilişkilerini daha da geliştirmek için atılabilecek adımları görüştüklerini kaydetti.

 


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