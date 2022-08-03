Bakan Çavuşoğlu, Çin'li mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Kamboçya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, “Çin Dışişleri Bakanıyla ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık” dedi.
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