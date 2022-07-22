Bakan Çavuşoğlu, yeni Estonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefonda görüştü.

DHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 12:04
Bakan Çavuşoğlu, yeni Estonya Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bugün tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı ve NATO genişlemesi konuları ele alınmıştır" denildi.


Mevlüt Çavuşoğlu estonya görüşme
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