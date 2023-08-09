Bakan Fidan: “Bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar ne durumdadır bunları derinlemesine analiz ettik”

Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:35

Güncelleme: 09.08.2023 - 17:44

Dışişleri Bakanı Fidan, 14’üncü Büyükelçiler Konferansı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Fidan, “Özellikle Türkiye Yüzyılında Türk diplomasisinin öncelikleri nelerdir, yapması gerekenler nelerdir, bölgemizde ve dünyada bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar ne durumdadır bunları derinlemesine analiz ettik” dedi.

Fidan açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Tabii bu sürede çok yoğun bir çalışma temposu içinde olduk. Özellikle Türkiye Yüzyılında Türk diplomasisinin öncelikleri nelerdir, yapması gerekenler nelerdir, bölgemizde ve dünyada bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar ne durumdadır bunları derinlemesine analiz ettik. Bölge bölge, konu konu çok sistematik bir şekilde bunları çalıştık. Büyükelçilerimiz Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildiler. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyükelçilerimize aktarma fırsatı buldu. Bu gerçekten bizim için büyük bir onurdu. Çünkü dış politika çerçevemizi çizen bu vizyonla biz Dışişleri Bakanlığı olarak merkezde, alanda da büyükelçilerimiz bunun altını doldurmak için her türlü gayreti yerine getireceğiz. Diğer taraftan Meclis Başkanımıza ziyaretimiz oldu. Meclis Başkanımız da büyükelçilerimizle bir araya gelerek, büyükelçilerimize TBMM’nin desteğini yineledi ve büyükelçilerimizden siyasi partilerimizin temsilcileri olan milletvekillerimizin de taleplerini, beklentilerini iletti”





