Hakan Fidan'dan Rusya mesajı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tahıl anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Birleşmiş Milletler ile birlikte Tahıl Anlaşması sürecini değerlendiriyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür. Cumhurbaşkanımızın sürecin devamı için girişimleri sürüyor.
Ukrayna tahıllarının dünya pazarlarına erişiminin sağlanması, dünya gıda güvenliği açısından önemli.
Batı'da belli ülkelerde İslam düşmanlığı konusunda bir artış var. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar bir salgına dönüşmeye başladı, şiddetle kınıyoruz. Tepkilerimiz akabinde İslam ülkeleri de ciddi bir tavır gösterdi. İslam İş birliği teşkilatı da bunun üzerine toplandı."
En Çok Okunan Haberler
-
- Eğitimde büyük çöküş!
- Kılıçdaroğlu için özür diledi!
- Otomobilden sonra sıra ev sahiplerinde
- Özgür Özel ekibinden öneri iddiası
- İkinci el araç satışları için yeni açıklama
- Marmaray’da intihar girişimi
- Erdoğan'dan 'AB' mesajı
- Sızdırılan toplantı hakkında ilk kez konuştu
- TÜGVA Koordinatörü'nden ses kayıtlı şantaj
- Yüzlerce hekim İzmir'i terk etti