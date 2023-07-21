Hakan Fidan'dan Rusya mesajı!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 20:29

Güncelleme: 21.07.2023 - 20:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Birleşmiş Milletler ile birlikte Tahıl Anlaşması sürecini değerlendiriyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür. Cumhurbaşkanımızın sürecin devamı için girişimleri sürüyor.

Ukrayna tahıllarının dünya pazarlarına erişiminin sağlanması, dünya gıda güvenliği açısından önemli.

Batı'da belli ülkelerde İslam düşmanlığı konusunda bir artış var. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar bir salgına dönüşmeye başladı, şiddetle kınıyoruz. Tepkilerimiz akabinde İslam ülkeleri de ciddi bir tavır gösterdi. İslam İş birliği teşkilatı da bunun üzerine toplandı."