Son Dakika: Bakan Hakan Fidan'dan Kuran yakılmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan "Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:58
Son Dakika: Bakan Hakan Fidan'dan Kuran yakılmasına ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz.

Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Avrupa'da Kuran-ı Kerime saldırılarda bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Bu konuda Macaristan ile bir koordinasyon içerisinde hareket etmekteyiz. Kendilerine de bu konuda teşekkür ediyorum ayrıca. Biliyorsunuz Madrid zirvesinde bu konu gündeme gelmişti. Biz ilkeli yaklaşımızdan dolayı bir fark gözettik. Bize göre NATO'ya üye olacak ülkelerin kendi sistemlerine uayrlayabilecek olmaları önemliydi."

 


Kuran

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