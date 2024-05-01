Bakan Fidan duyurdu: Türkiye, soykırım davasına müdahil oluyor!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:51

Güncelleme: 01.05.2024 - 16:02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir açıklama yaptı.

Fidan, "İlk kez buradan duyurmak istiyorum; Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı davaya Türkiye olarak müdahil olma kararı aldık," dedi.

Fidan, dünya genelindeki pek çok devletin iki devletli çözümü desteklediğini belirtti ve ekledi: "Tüm dünya aynı noktada birleşmiş görünüyor. Şu anda 136 ülke Filistin'i tanısa da, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin tanımaması nedeniyle BM'de Filistin'in resmi statüsü henüz tescillenmedi."

"Zaman, söylemlerin pratikte hayata geçirilme zamanıdır. İnsanlık dışı koşullara artık bir son verilmesi gerekiyor," diyen Fidan, 21. yüzyılda Gazze'de yaşanan açlık nedeniyle ölümler ve toplu mezarlar ortaya çıkarken uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı: "Gazze'de insanlık adeta bir sınavdan geçiyor; İsrail'in saldırıları vicdanlarda mahkum ediliyor ve hukuki düzlemde de yargılanmalı."

"CUMHURBAŞKANI ONAYLADI"

Fidan, "Bu siyasi karar, Cumhurbaşkanımızın onayı ile alındı. Hukuki sürecimizi tamamlamak üzereyiz," diye konuştu.