Bakan Fidan duyurdu: Türkiye, soykırım davasına müdahil oluyor!

Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil oluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kararın Cumhurbaşkanı'nın onayı ile alındığını ve hukuki süreçlerin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:51
Bakan Fidan duyurdu: Türkiye, soykırım davasına müdahil oluyor!
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir açıklama yaptı.

Fidan, "İlk kez buradan duyurmak istiyorum; Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı davaya Türkiye olarak müdahil olma kararı aldık," dedi.

Fidan, dünya genelindeki pek çok devletin iki devletli çözümü desteklediğini belirtti ve ekledi: "Tüm dünya aynı noktada birleşmiş görünüyor. Şu anda 136 ülke Filistin'i tanısa da, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin tanımaması nedeniyle BM'de Filistin'in resmi statüsü henüz tescillenmedi."

"Zaman, söylemlerin pratikte hayata geçirilme zamanıdır. İnsanlık dışı koşullara artık bir son verilmesi gerekiyor," diyen Fidan, 21. yüzyılda Gazze'de yaşanan açlık nedeniyle ölümler ve toplu mezarlar ortaya çıkarken uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı: "Gazze'de insanlık adeta bir sınavdan geçiyor; İsrail'in saldırıları vicdanlarda mahkum ediliyor ve hukuki düzlemde de yargılanmalı."

"CUMHURBAŞKANI ONAYLADI"

Fidan, "Bu siyasi karar, Cumhurbaşkanımızın onayı ile alındı. Hukuki sürecimizi tamamlamak üzereyiz," diye konuştu.


İlgili Haberler

Güney Afrika'dan İsrail hamlesi: UAD'dan yeni tedbir kararları istedi

Güney Afrika'dan İsrail hamlesi: UAD'dan yeni tedbir kararları istedi
Güney Afrika'dan İsrail'e tepki: UAD'nin kararlarını uygulamıyor

Güney Afrika'dan İsrail'e tepki: UAD'nin kararlarını uygulamıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu

Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu
Japon moda tasarımcısı Katsura hayatını kaybetti

Japon moda tasarımcısı Katsura hayatını kaybetti
Bakanlıktan Cengiz İnşaat’ın ‘rant planına’ onay çıktı: Bu kez parka el 'koydu'

Bakanlıktan Cengiz İnşaat’ın ‘rant planına’ onay çıktı: Bu kez parka el 'koydu'
RAMS Park’ta loca sayısı 221’e çıktı, Galatasaray’ın kasasına milyonlar girdi

RAMS Park’ta loca sayısı 221’e çıktı, Galatasaray’ın kasasına milyonlar girdi
Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi

Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi
Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu
Akp’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı

Akp’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı