Bakan Fidan, FT'ye konuştu: İran'da rejim değişikliği beklemiyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde tarafların uzlaşmaya hazır göründüğünü belirterek, görüşmelerin İran’ın balistik füze programını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin “yeni bir savaşa yol açabileceği” uyarısında bulundu.

Financial Times’a konuşan Fidan, Washington’ın İran’ın uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurması yönündeki temel talebinde esneklik sinyali verdiğini söyledi.

Fidan, İran’ın 2015’te imzalanan anlaşmada olduğu gibi uranyum zenginleştirme seviyesine sınırlama ve sıkı denetim rejimini kabul edebileceğini ifade etti.

“Amerikalıların, açıkça belirlenmiş sınırlar içinde İran’ın zenginleştirme faaliyetlerine tolerans gösterebileceği yönündeki yaklaşımı olumlu” diyen Fidan, İran’ın da ABD ile bir anlaşmaya varma gerekliliğinin farkında olduğunu belirtti.

Fidan, ancak ABD’nin nükleer dosyaya ek olarak İran’ın balistik füze kapasitesi ve bölgedeki milis gruplara desteğini aynı anda masaya getirmesi halinde sürecin kilitlenebileceğini vurguladı.

Fidan, “Tüm dosyalar aynı anda açılırsa nükleer müzakereler de ilerlemez. Bunun sonucu yeni bir bölgesel savaş olabilir” dedi.

BÖLGESEL ARABULUCULUK TRAFİĞİ

ABD’nin özel temsilcileri ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında Umman’da dolaylı görüşmeler yapılırken, Türkiye, Katar, Umman ve Mısır’ın tarafları masaya oturtmak için yoğun diplomasi yürüttüğü bildirildi.

Fidan, Ankara’nın İran’ın füze programı ve bölgesel faaliyetleri konusunda “yaratıcı fikirler” geliştirmek için çalıştığını ve yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington temaslarının süreci etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunarak, İsrail’in bölgede askeri üstünlüğünü koruma hedefinin müzakerelerde belirleyici olabileceğini kaydetti.

İran’ın füze programının İsrail açısından temel tehdit olarak görüldüğünü hatırlatan Fidan, buna karşılık Tahran yönetiminin bu konunun müzakere dışı olduğunu savunduğunu belirtti.

“REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYORUM”

Fidan, ABD’nin olası askeri müdahalesinin İran’da rejim değişikliğine yol açmasının düşük ihtimal olduğunu söyledi.

Fidan, böyle bir saldırının ciddi yıkım yaratabileceğini ancak siyasi yapının ayakta kalabileceğini ifade etti.

İran yönetiminin ekonomik yaptırımların yarattığı toplumsal baskının farkında olduğunu belirten Fidan, yaptırımların kaldırılmasının Tahran için kritik önemde olduğunu sözlerine ekledi.