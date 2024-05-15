Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.
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