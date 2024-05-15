Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:36
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile telefonda görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.


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