İran Dışişleri Bakanı, Hamas lideri Haniye ile görüştü

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:30

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:40

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü. Görüşmede, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze'deki son durum ve Filistin meseleleri konuşuldu.

Siyonist rejimin çöktüğünü ve bu savaşın kesin sonucunun Filistin milleti ve direnişinin kesin zaferi olduğunu belirten Abdullahiyan, "Hiç şüphe yok ki Filistin ulusu ve direnişi savaş alanının kesin galibidir" ifadesinde bulundu.

Abdullahiyan, bölgenin çok önemli bir karar verme aşamasında olduğunu "Bölgedeki kararı, direniş grupları verecektir. Direniş grupları, siyasi kararları beklemek zorunda değildir. Dolayısıyla Siyonist rejimin savaş suçları devam eder, çatışma ve savaşın kapsamı genişlerse hiçbir taraf bunun etki ve sonuçlarından etkilenmeyecektir" sözleriyle ifade etti.

Abdullahiyan, ABD'nin itidal çağrısında bulunmasına rağmen İsrail-Filistin savaşında tarafı olduğunu vurguladı.

HİROŞİMA KARŞILAŞTIRMASI

Hamas lideri Haniye ise, İsrail'in savaş suçu işlediğine değindi ve "El Aksa Savaşı, Filistin'in ve İslam ümmetinin onur sayfalarını çiziyor" dedi.

Birleşmiş Milletler'in Filistin ulusunu destekleme çabalarını takip ettiğini söyleyen Haniye, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a "Bu çabalar için kendimizin ve Filistin ulusunun en içten minnettarlığını ifade ediyoruz" sözleriyle teşekkür etti.

Filistin direnişinin gücünün ve otoritesinin zirvesinde olduğunu belirten Haniye, "İşgalci rejim, direniş güçleriyle çatışmak yerine Filistinli vatandaşlara saldırı düzenlemeyi gündeminde tutmaya devam ediyor" dedi.

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı değerlendiren Haniye "Gazze'deki vatandaşlara ve yerleşim bölgelerine karşı kullanılan patlayıcı miktarı Hiroşima'daki Amerikan atom bombası miktarından daha fazladır ve bu saldırılar ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tam desteğiyle gerçekleştirilmektedir" ifadesinde bulundu.

Haniye son olarak, "En ağır ve zor durumlarda ve koşullarda Allah'ın inananlara sabrını, tesellisini ve desteğini indireceğinden eminiz ve bu tür müjdeler mevcut savaştaki kesin zaferimizin nedenlerinden biridir" sözlerini ifadesine ekledi.